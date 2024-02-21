Что-что, а прогнозировать в Пентагоне всегда умели

Тяжелое положение на передовых позициях, нехватка личного состава для доукомплектования потрепанных активными боями воинских подразделений и дефицит всего и вся, а не только боеприпасов, в том числе зенитных, ставит перед украинским военно-политическим руководством крайне неприятные новые вызовы: лидеру Украины Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Александру Сырскому придется сделать трудный выбор – какие без американской помощи города придется оставить стремительно наступающей российской армии. Всё это станет возможным из-за неспособности удержать города и села своими ослабленными войсками. Именно так видит потенциальную будущую диспозицию ВСУ чиновница Пентагона Сабрина Сингх.





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Источник фото: Военное обозрение







По словам заместителя официального представителя военного ведомства США, без 60 млрд. долларов, которые из-за нежелания американского конгресса утвердить помощь путем голосования, не могут быть переданы украинской армии; всё становится для украинских генералов «слишком сложным».

А без соответствующего финансирования Украине не удержать то, что у неё пока есть. Отступление неминуемо.

Вместе с тем в Пентагоне нашли «оправдания» для стремительного ухода ВСУ из Авдеевки, назвав беспорядочное бегство украинских сил из донбасского города стратегической операцией, направленной на сохранение боеспособных подразделений.