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Madarator
NYT: Угнавшего военный вертолёт РФ лётчика Кузьминова, действительно застрелили в Испании
Перелёт в Испанию с попутным ветром оказался крайне неудачным

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   Максим Кузьминов, бывший командиром вертолёта приземлившегося на территории, контролируемой украинской армией в зоне проведения СВО, из-за чего не знавшие о его планах два члена экипажа отказались сдаваться в плен, атакованные украинскими спецслужбами, погиб во время покушения в испанской провинции Аликанте. 

О гибели последнего написала американская The New York Times. Журналисты известного издания получили уточняющие данные от двух офицеров полиции, участвовавших в расследовании. Согласно публикации, тело Кузьминова найденное в приморском городке Вильяхойоса, «снизу и доверху» было изрешечено пулевыми отверстиями.

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Источник фото: Коммерсант


   Больше никакой конкретной информации представлено не было, так как это расследование проходит под грифом «секретно».

   Первые новости о том, что российский перебежчик был атакован неизвестными в Испании начали поступать вчера.

   Тем временем, резонансную историю прокомментировали в украинской столице, заявив, что военному пилоту, совершившему акт предательства, предлагали остаться жить на Украине, но последний решил перебраться в Европу, где его безопасность не была гарантирована. Так и случилось. Глубоко спрятаться и избежать тем самым вполне справедливой ответственности, не удалось.

   Что интересно, понимал ли сам Кузьминов, что после публичного выхода интервью с ним, он больше не предоставлял никакого интереса для украинских спецслужб, получивших с этим публичным актом все «дивиденды», в том числе и звёзды на погоны? Но по понятным причинам, ответ не прозвучит.

#кузьминов #максим кузьминов #угон ми-8
Источник: nytimes.com
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