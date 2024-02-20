Защищеннее, дальнобойнее и даже быстрее – вот неполный список преимуществ над предшественниками

Несмотря на большую концентрацию разнообразного тяжелого вооружения со стороны российских сил на СВО, есть разновидность реактивной артиллерии, эффект от которой трудно сравнить с каким-либо ещё средством огневого поражения наземных сил. Речь идёт о так называемых тяжелых огнеметных системах, в версиях «Солнцепек» и «Буратино», вносивших и продолжающих вносить и сейчас свой посильный вклад в оборону и атаку, ставших весомым вкладом в освобождение донбасского города-крепости Авдеевки, сминая эшелонированную украинскую оборону мощной ударной волной и невероятными перепадами атмосферного давления, просто выжигая кислород в радиусе охвата своей горючей аэрозольной смеси.





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Источник фото: Московский комсомолец





Но энтузиазм российских оружейных конструкторов на этом не угас: известно, что в дополнение прекрасно показавшим себя ТОС-1А и появившейся только недавно колесной версии ТО-2, в отечественных конструкторских бюро очень плотно работают над следующей боевой системой – ТОС-3 «Дракон».









По изначальной задумке, обновленный комплекс получит и новые реактивные боеприпасы под наименованием ТБС-М3. Последние превосходят своих предшественников дальностью пуска – в новой ревизии она составляет 15 километров. До этого максимальная дальность снарядов ТОС-2 и ТОС-1А равнялась 10 километрам. Причем для увеличения защищенности за основу будет принята танковая платформа, где в угоду скорости перезарядки процесс установки новых выстрелов будет совмещен с полной сменой направляющих. Всего таких в одном пакете будет 15. И помимо танкового шасси, для улучшения стойкости всего комплекса против атак БПЛА и тяжелых ПТРК, в дополнение к классической пассивной защите добавятся защитные экраны с блоками ДЗ.