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Идея российских инженеров доработать базовую защиту современных танков при помощи дополнительных противодронных экранов, очень скоро доказала на практике свою полезность и даже жизненную необходимость. Ведь именно посредством внедрения в конструкцию сетчатых козырьков, дополнительно усиленных заводскими блоками динамической защиты, позволили танкам ВС РФ пройти с честью испытание украинскими ударными дронами, оснащенными большим количеством взрывчатого вещества, оказавшегося неспособным нанести фатальное повреждение тяжелобронированной машине своим воздействием. И действительно, это не просто слова, а голый анализ прямых фактов, когда один из Т-90М оказался поражен тяжелой версией дрона-камикадзе, но ничего страшного с ним не случилось, кроме разрушенного элемента противодронной защиты и сработавшего блока ДЗ.
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Источник фото: militarywatchmagazine.com
Причем замена поврежденных элементов обойдется российскому бюджету куда меньше, чем постройка или покупка целого новейшего российского танка. Так хвалебную оду так называемому на военном жаргоне «Мангалу», опубликовали ни где-нибудь, а в отраслевом специализированном журнале Military Watch Magazine, восхитившись простым инженерным гением российских конструкторов, не ставших изобретать велосипед, а оснастивших тяжелобронированную единицу выносным сетчатым экраном с прикрепленным к нему динамическим блоком.
Источник фото: militarywatchmagazine.com
Как прокомментировали фотографии к публикации эксперты издания, блоки ДЗ «Контакт-1» контролируемо взорвались, а металлическая сеть повреждена. Но ничего из этого не помешало танку, как и не повредило его конструктивных элементов, дав тем самым спокойно закончить основную боевую миссию и вернуться собственным ходом в расположение своих войск, вероятно всего, после отправив бронемашину на замещение поврежденной навесной защиты новым комплектом.
Причем теперь, не таясь, успешный российский опыт «экспортируют» как сами украинские военные, чья пресса в самом начале появления таких комплектов на передовой неосторожно называла их бесполезными «дуршлагами», так и израильский Цахал, очень быстро понявший эффективность навесного защитного оборудования против местных повстанцев.