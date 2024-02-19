Гораздо дешевле заменить поврежденный элемент защиты, чем построить или купить новый танк

Идея российских инженеров доработать базовую защиту современных танков при помощи дополнительных противодронных экранов, очень скоро доказала на практике свою полезность и даже жизненную необходимость. Ведь именно посредством внедрения в конструкцию сетчатых козырьков, дополнительно усиленных заводскими блоками динамической защиты, позволили танкам ВС РФ пройти с честью испытание украинскими ударными дронами, оснащенными большим количеством взрывчатого вещества, оказавшегося неспособным нанести фатальное повреждение тяжелобронированной машине своим воздействием. И действительно, это не просто слова, а голый анализ прямых фактов, когда один из Т-90М оказался поражен тяжелой версией дрона-камикадзе, но ничего страшного с ним не случилось, кроме разрушенного элемента противодронной защиты и сработавшего блока ДЗ.





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Источник фото: militarywatchmagazine.com







Причем замена поврежденных элементов обойдется российскому бюджету куда меньше, чем постройка или покупка целого новейшего российского танка. Так хвалебную оду так называемому на военном жаргоне «Мангалу», опубликовали ни где-нибудь, а в отраслевом специализированном журнале Military Watch Magazine, восхитившись простым инженерным гением российских конструкторов, не ставших изобретать велосипед, а оснастивших тяжелобронированную единицу выносным сетчатым экраном с прикрепленным к нему динамическим блоком.





Источник фото: militarywatchmagazine.com







Как прокомментировали фотографии к публикации эксперты издания, блоки ДЗ «Контакт-1» контролируемо взорвались, а металлическая сеть повреждена. Но ничего из этого не помешало танку, как и не повредило его конструктивных элементов, дав тем самым спокойно закончить основную боевую миссию и вернуться собственным ходом в расположение своих войск, вероятно всего, после отправив бронемашину на замещение поврежденной навесной защиты новым комплектом.

Причем теперь, не таясь, успешный российский опыт «экспортируют» как сами украинские военные, чья пресса в самом начале появления таких комплектов на передовой неосторожно называла их бесполезными «дуршлагами», так и израильский Цахал, очень быстро понявший эффективность навесного защитного оборудования против местных повстанцев.