Но никогда не говори никогда – тем более кто захочет помогать серьёзно армии, которая способна лишь отступать?

Всё, что сейчас необходимо сделать Украине и её «доблестной и всёсокрушающей» армии, это просто держаться, в моменте обороняя самые опасные направления в зоне украинско-российского конфликта. О таких направлениях ранее написали в The New York Times, где перечислили пять самых сложных участков украинско-российской ЛБС. Ведь если ВСУ продержатся до марта, то высока вероятность, что в США обе палаты американского парламента договорятся, и украинское государство получит столь желанную военную поддержку Вашингтона.

О подвижках в выделении помощи для Украины на полях встреч Мюнхенской конференции рассказали представители США. В чём попытались убедить своих западных союзников.

реклама

Источник фото: Коммерсант

Причем одной из главных тем на проходящей конференции стал вопрос об истинном положении ВСУ на поле боя, когда возросшая ударная мощь российской армии позволила воочию продемонстрировать успехи на поле боя, вынуждая украинскую сторону лишь реагировать на последствия таких мощных действий. И многие аналитики, наблюдая за движением ВС РФ в Авдеевке и окончательным падением этого донбасского города, пришли к выводу, что если в США будут слишком долго тянуть с предоставлением адекватной поддержки, дни украинской армии могут оказаться несколько короче.

Некоторые из делегатов США, например республиканец Джей Ди Вэнс, считают, что Европе стоит куда больше проявлять инициативности и самостоятельности в помощи Украине, и самой увеличить поддержку, а не надеяться лишь на действия Вашингтона, для которого есть регионы куда важнее европейского.