Как строительство такого завод будет защищено от гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов" знает наверное только один Олаф Шольц

В настоящее время в германском Мюнхене проходит местная конференция по безопасности, куда прибыл ряд мировых лидеров. Для отдельных европейских политиков, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, город стал международным рупором, долженствующим по его задумке привлечь в страну невероятное количество инвестиций. Ведь без больших экономических вливаний украинское государство теперь не может существовать в принципе.

Немцы пополнили число таких «вкладчиков», наряду с турецким промышленным конгломератом Baykar Makina, пообещавшим на территории Киевской области возвести свою фабрику по производству знаменитых беспилотников семейства Bayraktar, где будут трудиться как минимум 500 сотрудников с целью наладить выпуск до 120 ударных и разведывательных БПЛА в год.

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Источник фото: defense-aerospace.com



А вот немцы собрались на территории Украины открыть оборонный завод Rheinmetall, чьей специализацией будет выпуск артиллерийских снарядов, где по заверению ряда топ-менеджеров компании, планируется наладить отгрузку готового ассортимента боеприпасов с шестизначными цифрами, тем самым как бы обязуясь собирать от 100 тыс. снарядов в год, что является амбициозной задачей. Причем все эти боеприпасы будут самого крупного 155-мм калибра.

Правда, в такие речи всегда закладывается вопрос, а придумали ли инженеры проекта, как защитить такое крупное промышленное производство от атак сверху аэробаллистических «Кинжалов» и гиперзвуковых «Цирконов», ещё не встретивших на Украине достойных оппонентов из числа западных ЗРК, в том числе и ПВО Patriot?