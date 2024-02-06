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Madarator
На Украине начато строительство фабрики, основной целью которой станет выпуск Bayraktar ТВ2 и ТВ3
Дайте миллион тому "умнику", который не знает про "Кинжалы" и Х-22\32, одобрившему эту идею

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   Турецкий промышленник и по совместительству зять действующего президента республики Халук Байкар объявил на военном форуме, проходящем в Саудовской Аравии о строительстве рядом с Киевом завода по производству дронов. Самым главным продуктом здесь будет выпуск Bayraktar ТВ2 или ТВ3.

   По мнению владельца бренда, детище которого оказалось полностью нежизнеспособным на полях СВО, получившего вместо доминирования над полем боя и уничтожения якобы беззащитных войск ВС РФ парочку ракет российского ЗРПК «Панцирь», тем и успокоившегося, после чего осуществляющего полет вдалеке от текущей линии ЛБС, на строительство выпускающих линий отводится 12 месяцев, после чего будут поставлены станки и подведены необходимые коммуникации. Сама фабрика получится довольно большой, так как на ней будут трудоустроены 500 работников. Причем у предприятия «повышенные» производственные обязательства, в годовом исчислении составляющие до 120 готовых БПЛА Bayraktar.

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Источник фото: Hitech Energy


   И как утверждает зять Эрдогана, амбиций много и их никто на Киевщине не остановит.

   Что интересно, такой «прозорливец», пожелавший построить производство с нуля в воюющей стране, где в качестве соперника ведущая ракетная держава мира, не один. Так германский Rheinmetall решил не отставать, где дал согласие на сборку БТР Fox на Украине, после чего планирует собирать абсолютно новый танк «Pantera» здесь же, как и комплексы ПВО. Как говорится, гиперзвуковой «Кинжал» в вашу сторону и ФАБ-1500 с УМПК модулем в придачу.

    Тем временем по заявлениям российского вице-премьера Дениса Мантурова в России планируется в ближайшие три года освоить 100 млрд. рублей. Все деньги пойдут на развитие и выпуск БПЛА-техники, от сверхмалых и миниатюрных дронов, до тяжелых БПЛА на реактивной тяге. Разумеется в это число входят и FPV-дроны. Причем всего будет выпускаться до 100 тыс. единиц беспилотных аппаратов.

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