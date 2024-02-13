Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В Киеве местные ракетные специалисты собрали фрагменты гиперзвукового "Циркона" и показали прессе
Как показали "исследования", ракета была изготовлена практически "вчера"

реклама

   Ранее в одном из своих давних выступлений российский президент Владимир Путин показал серию демонстрационных слайдов и рассказал о передовом российском вооружении, которое есть у отечественной армии. Большинство западных аналитиков предполагали, что это лишь государственная «пропаганда». И кроме красочных иллюстраций, ничего такого в природе и нет. Миф про «ржавые ракеты» и «страну-бензоколонку» прочно укоренился в головах западного обывателя. Но с началом российской СВО на Украине все эти досужие рассуждения были мигом прекращены, когда оказалось, что сбивать «выдуманные картинки» в виде вполне себе самых настоящих гиперзвуковых «Кинжалов», летящих по сложной аэробаллистической траектории, проблематично даже для самых современных версий ЗРК «Patriot» с передовыми ракетами PAC-3. Ни один из «Кинжалов» так и не был сбит, чего не скажешь об уничтоженных американских «Патриотах», лихо выпускающих в небо весь свой боекомплект, лишь бы он не сдетонировал разово во время прилёта одного из таких 9-А-7660.


реклама

Источник фото: ixbt.com


    А буквально на неделе ещё один из тех «мультиков» оказался правдой, когда ракета, предназначенная для обезвреживания флагманов американских авианесущих групп, была выпущена по одной из неназванных военных целей на территории украинской столицы. Речь идёт о гиперзвуковом управляемом снаряде морского базирования «Циркон».


Источник фото: Первый канал


   Именно его, как утверждается, обломки, были найдены украинскими спецслужбами и продемонстрированы сегодня киевским НИИ судебных экспертиз. Как заявлено в видео, это фрагменты 3М22.

   И как пояснили уже российские эксперты, такое вполне может быть, так как если «Кинжал» вполне летает, что почему это не может быть «Циркон»? Да и капитан фрегата «Адмирал Касатонов» открыло заявлял, что в его распоряжении четыре таких образца вооружения, способных пролететь более 1000 километров с максимальной скоростью до 10500 км\ч.

#гиперзвуковая ракета #циркон #гиперзвуковая крылатая ракета #3м22 #гиперзвуковое вооружение рф #циркон поразил военный объект в киеве
+
Написать комментарий (0)
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
Украинские СМИ распространяют информацию о первом ударе гиперзвуковым "Цирконом" по Киеву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
14
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
1
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
3
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
+
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Неизвестный смартфон Google замечен на сертификации UL Demko с аккумулятором емкостью 4942 мА*ч
+
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
1
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
+
Суммарные продажи GTA V превысили отметку в 195 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 - 61 млн
+
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1

Популярные статьи

10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
12
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
99
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
175
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
9
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
12
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
22
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4

Сейчас обсуждают

Митюнин Сергей
04:05
Это просто чудо.столько лет работает космический аппарат в далёком космосе.Это говорит о том, что человеческие аппараты вполне надёжны и способны работать в глубоком космосе 50 и более лет
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
Saevsky
03:57
Чё тут выяснять, АМД давно обгоняет штуед
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Cowboy Huggies
03:24
А вот мне кажется все наоборот, как раз интель больше рекламируют, даже в городе как-то повесили на многоэтажный дом рекламу от интель, типа покупайте процессоры интель это выбор профессионалов! По те...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
VRoman
03:22
Ну не игровой этот 8-ядерник получился и всё тут
AMD Ryzen 7 5700 оказался хуже дешёвого Ryzen 5 5600
Дмитрий Чиркофф
02:51
Шутер нужно от 60 все посильнее или смысл играть когда ты их за лагов не попадаешь
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
Дмитрий Чиркофф
02:50
71 это рабочая нормальная температура.что не так???у меня 1050 в баттле 4 до 90+ градусов грелась,4 года играл и ничего не произошло.кроме орал как пылесос.
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
Дмитрий Чиркофф
02:48
55 фпс это не играть
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
Waramagedon
02:47
Старшая модель никак не может стоить дешевле младшей, да и 8 ядер все таки кое где спасают невзирая на урезанный кэш. У самого 5600g с урезанным, как то не парит особо.
AMD Ryzen 7 5700 оказался хуже дешёвого Ryzen 5 5600
Дмитрий Чиркофф
02:47
Неужели ещё остались люди которые думают что главная термопаста что то поменяет?)))ну да на уровне погрешности.кое миллион видео где сравнивали все термопасты и разницы или нет или 1-2 градуса.у меня ...
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
Александр Дедок
02:36
это еще год назад было известно, что 5700 будет 5700g с отключенным встроенным видео со всеми вытекающими. кеш 3 уровня 16мб вместо 32, поддержка только PCI-E 3.0 вот и результат. Правда я думал ценни...
AMD Ryzen 7 5700 оказался хуже дешёвого Ryzen 5 5600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем