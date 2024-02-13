Как показали "исследования", ракета была изготовлена практически "вчера"

Ранее в одном из своих давних выступлений российский президент Владимир Путин показал серию демонстрационных слайдов и рассказал о передовом российском вооружении, которое есть у отечественной армии. Большинство западных аналитиков предполагали, что это лишь государственная «пропаганда». И кроме красочных иллюстраций, ничего такого в природе и нет. Миф про «ржавые ракеты» и «страну-бензоколонку» прочно укоренился в головах западного обывателя. Но с началом российской СВО на Украине все эти досужие рассуждения были мигом прекращены, когда оказалось, что сбивать «выдуманные картинки» в виде вполне себе самых настоящих гиперзвуковых «Кинжалов», летящих по сложной аэробаллистической траектории, проблематично даже для самых современных версий ЗРК «Patriot» с передовыми ракетами PAC-3. Ни один из «Кинжалов» так и не был сбит, чего не скажешь об уничтоженных американских «Патриотах», лихо выпускающих в небо весь свой боекомплект, лишь бы он не сдетонировал разово во время прилёта одного из таких 9-А-7660.





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Источник фото: ixbt.com





А буквально на неделе ещё один из тех «мультиков» оказался правдой, когда ракета, предназначенная для обезвреживания флагманов американских авианесущих групп, была выпущена по одной из неназванных военных целей на территории украинской столицы. Речь идёт о гиперзвуковом управляемом снаряде морского базирования «Циркон».





Источник фото: Первый канал







Именно его, как утверждается, обломки, были найдены украинскими спецслужбами и продемонстрированы сегодня киевским НИИ судебных экспертиз. Как заявлено в видео, это фрагменты 3М22.

И как пояснили уже российские эксперты, такое вполне может быть, так как если «Кинжал» вполне летает, что почему это не может быть «Циркон»? Да и капитан фрегата «Адмирал Касатонов» открыло заявлял, что в его распоряжении четыре таких образца вооружения, способных пролететь более 1000 километров с максимальной скоростью до 10500 км\ч.