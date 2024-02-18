А как же былые мечты устроить военный парад ВСУ на Красной площади?

Украина, оставленная один на один с Россией, непременно будет повержена мощью ВС РФ. Поэтому если западные страны, и в частности США, хотят добиться победы над армией страны, в течение буквально нескольких дней прогнавшей ВСУ из Авдеевки, то поддержку Киева необходимо срочно увеличить. Именно такие мысли посетили Владимира Зеленского во время его беседы с Камалой Харрис, вице-президентом администрации Джо Байдена, в момент нахождения на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Вместе с тем подобный поток необдуманных фраз вызвал явное неодобрение в самих США, обеспокоенных былыми заявлениями украинского лидера, посчитавшего и озвучившего на публику слова, что если Вашингтон не захочет помогать ВСУ, то его лишат звания стратегического союзника Украины. Об этом написал Washington Post.

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Источник фото: РБК







Вместе с тем такие резонансные заявления, сопровождающиеся постоянными колебаниями в своей позиции, где-то якобы украинская армия побеждает, обещая «дойти до Москвы», то наоборот, стремглав, выходит в полном составе из поверженной войсками РФ Авдеевки, вызывают беспокойство западных союзников, «не понимающих», чего хочет Киев и чего он может на самом деле достичь. Хотя текущая ситуация «в поле» куда красноречивей, и лишний раз показывает, что от былого «задора» ВСУ, в силу объективных обстоятельств добившихся позапрошлогодних успехов над малочисленной российской армией в Харьковской и Херсонской областях, теперь являются лишь «прошловековой» историей.

О том, что Украине помогать можно и нужно, но только в кредит, лично заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.