А ведь Владимир Александрович ещё может и умеет "в шутки" и не растерял свой артистический потенциал комедийного амплуа

Звание стратегического партнера Украины, которое с таким почётом носит текущая вашингтонская администрация, может быть «отобрано» у США. Позиция, согласно которой заокеанская держава в силу своих внутриполитических причин прекратила помогать суверенному украинскому государству, является откровенно говоря деструктивной и «подводящей» для Киева, который, все свои надежды вверяет американскому правительству. Поэтому, если разносторонняя военная поддержка со стороны Северной Америки не продолжится, то это автоматически лишает США крайне почётной должности стратегического союзника Украины.





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Источник фото: РБК







И Джо Байдену вместе с ближайшим кругом чиновников следует хорошенько подумать, прежде чем оставить «без ответа» скорейшее желание украинского военно-политического командования получить военную помощь из-за океана.

Об этом заявил лично украинский президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем, совсем иную риторику, а точнее смену трендов, показал сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что 60 млрд. долларов, на которые так рассчитывает Украина, лично для него «табу». Поэтому его голос отправился в копилку «нет». По косвенным признакам, «перековал» своего однопартийца никто иной, как Дональд Трамп.