Красиво пиариться умеет не только лишь президент Украины Владимир Зеленский

Чехия способна предоставить Украине настолько ей необходимые тяжелые артиллерийские снаряды. Причем речь идёт о крайне существенных размерах таких поставок. Чешские специалисты подготовили проект, в рамках которого в украинскую армию может быть отправлено практически сразу 800 тыс. снарядов крупного калибра, куда входят 155-мм и 122-мм боеприпасы. Причем первых будет передано 500 тыс., а вторых около 300 тыс. Но для успешного пополнения обмельчавших украинских арсеналов необходима лишь самая «малость»: найти государства, способные заплатить за срочность поставки странам, согласным на акт таких поставок.





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В роли оружейного посредника выступил глава Чехии во время конференции в Мюнхене, заявив, что под его руководством местные посредники нашли всё необходимое для поддержки Украины в третьих странах. И у Украину ждёт «большой успех», если Германия, Швеция, США и другие желающие помочь, перечислят чешской республики все необходимые деньги. И уже спустя несколько недель ВСУ будут с 800 тыс. снарядов ковать «общую победу», заявил вывший генерал, а сейчас президент Чехии Петр Павел.

Тем временем ряд независимых оружейных экспертов методом углублённого анализа пришли к выводу, что с первым месяцем будущей осени украинская армия полностью останется без снарядов.

А на Украине уже успели заявить, что поражение в Авдеевке и её последующее скорое оставление не могло не состояться без дефицитного состояния артиллерийских сил ВСУ, якобы только лишь из-за отсутствия боеприпасов и уступивших в сражении за донбасский город-крепость.