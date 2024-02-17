А вот если подводная лодка в степях Украины появилась, то и до Пекина бы "дошли"

Способность украинской армии удержать Авдеевку ни в коем случае не упирается в стойкость ВСУ. Потому что с ней «нет проблем». А вот что действительно оказало решительное действие на безуспешные попытки справиться со штурмовиками ВС РФ, это нежелание западных стран помогать со всем желанием. Поэтому вина за поражение в Авдеевке украинской армии целиком и полностью должна быть возложена на иностранных союзников Киева, а не доблесть и мужество ВСУ, «вынужденных» под напором обстоятельств покинуть этот донбасский город крепость.





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Поэтому, чтобы впредь такого не повторялось, надо срочно передать в распоряжение украинских военных много снарядов, дальнобойной артиллерии и высокоточных ракет. «Несправедливо», что украинские пушкари могут стрелять только лишь на 20 километров, а условные ВС РФ достигают достойных результатов и на дистанции в 40 км. Кто в этом виноват? Разумеется Запад, который будто бы специально поддерживает состояние искусственного дефицита ВСУ, вынужденных без артиллерии и средств дальнего поражения действовать в рамках «перегруппировки» и сценария экстракшен.









А тем временем Авдеевка полностью перешла под контроль ВС РФ, где зачищаются последние очаги сопротивления вместе с удерживающими их разрозненно украинскими силами. В частности идёт «подвальный бой» на местном коксохимическом заводе.