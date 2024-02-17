Но почему сразу провал? Летом вот смогли сфотографироваться возле какого-то сарая с украинским флагом на одном из диких пляжей Крыма

Украинская разведка, к сожалению, потерпела неудачу, а её руководители занимаются непонятно чем, утверждая, что никаких «проблем» на передовой нет, и всё идёт согласно тщательно разработанному плану. Но на самом деле ситуация обстоит «несколько иначе», так как российские силы активно продвигаются в зоне спецоперации, сминая сопротивление ВСУ, там где оно ожесточенно оказывается. В результате лучшие подразделения украинской армии попадают в окружение, и в худшем варианте, ещё и уничтожаются, страдая от дефицита снарядов и личного состава. Для чего тогда нужна военная разведка, если основные функции, которая она должна выполнять, провалены? Такими риторическими комментариями в эфире YouTube-канала «Прямой» отметился экс-генерал военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос.





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Глава ГУР Кирилл Буданов. Источник фото: Интернет







До самого последнего дня на Украине никто не верил, что российская армия способна атаковать не просто на одной точке военной карты, а во множестве мест сразу, автоматически лишив украинский Генштаб способности маневрировать своими и без того малочисленными резервами, не в силах что-либо противопоставить. Ведь лучшие силы, способные «давать результат», остались на полях Работино, проведя крайне неоднозначное контрнаступление на юге в прошлом году. Кто-то должен за это ответить. Не мог сдержать своего негодования бывший военачальник.

А ведь в Вашингтоне, находящемся за тысячи километров от условной Авдеевки, наоборот пребывают в состоянии реального пессимизма, говоря, что возможно не всем частям ВСУ удастся покинуть свои позиции и занять более удобные.