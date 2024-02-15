Российское командование предложило украинскому гарнизону капитуляцию

Украинские военнослужащие уведомили свое командование, что начали запланированный частичный отход со своих позиций, размещенных в Авдеевке. О «непростых решениях» на местах, когда стремительное наступление российской армии вынуждает прибегать к тактике организованного отхода, решили рассказать в The Washington Post.

По словам одного военного ВСУ, сложно выдерживать накал боя в городе, когда на тебя со всех сторон сыплются многотонные бомбы, одновременно прилетают реактивные снаряды и обычные боеприпасы из крупнокалиберных пушек. Всё это вынуждает отступать, хочешь ты этого или нет.

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О том, что ситуация не похожа на обыденную, подтвердил и пресс-офицер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия», когда со слов Дмитрия Лихового, следует, что у действующих военных нет возможностей обеспечивать нормальное функционирование логистического маршрута на Ласточкино, поэтому им приходится искать другие варианты снабжения, кратно снижающие возможности действующего украинского гарнизона.

Источник фото: Новости Донецка



Вторит ему и главком ВСУ Александр Сырский, дав оценку обстановке в виде «чрезвычайно сложной и напряженной». Эти комментарии относились к положению в Авдеевке.

Известно, что украинские военные уведомлены о капитуляции от российского командования и находятся в раздумьях.