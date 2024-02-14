Улучшенная бронезащищенность и повышенная мощность силовой установки кратно повысили боевой потенциал обновленного Т-80

Пока в немецком Бундесвере с удивлением констатируют, что гигантская потребность в западной военной помощи украинской армии опустошила местные арсеналы и склады, оставив Берлин «один на один» со своими проблемами, заставляя усердно задуматься, откуда взять средства, и главное, саму боевую технику уже для восполнения рядов вооружений в своих войсках, когда целых 17 танков Leopard 2A6 вполне себе современной ревизии были отданы ВСУ, но сделать точно такие же для текущей германской «оборонки» в ближайшее время не представляется возможным, в России «с пылу с жару» отправили новую партию Т-80БВМ в действующие войска. Все эти бронемашины прошли соответствующие процедуры модернизации в момент нахождения в цехах Омского завода транспортного машиностроения.





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Источник фото: Ростех







Известно, что оружейные специалисты Уралвагонзавода озаботились прежде всего повышением уровня защищенности экипажа, добавив дополнительные блоки динамической защиты, где особенно выделялся защитный модуль, продемонстрированный на выставке «Армия-2023».









Т-80БВМ представляет «классическое» семейство Т-80 с серьезными изменениями: добавлена газотурбинная силовая установка повышенной мощности и как писалось выше, увеличена защита. А сам ОБТ прекрасно справляется с действиями на острие атаки, выглядя маневренным и энерговооружённым, проскакивая на высокой скорости небольшие ямы и лужи, чего не скажешь про иностранные образцы западного вооружения, беззастенчиво застревающие со стороны ВСУ практически в любых преградах на поверхности земли.