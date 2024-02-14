В биологии такое явление называется красивым термином "паразитизм"

Бундесвер Германии в настоящее время оснащен куда хуже, чем до начала конфликта между Украиной и Россией, что вызывает серьёзные опасения как среди действующих немецких военных, так и у пекущихся о положении своего родного ведомства ряда известных германских отставников, неприятно удивленных сложности текущей ситуации в одной из некогда сильнейших европейских армий. Публикация, посвященная тому, как некогда могучий и «устрашающий» Бундесвер стал лишь жалкой тенью себя прошлого, отдельного упоминания удостоилась в известной Financial Times.

В статье говорится о том, что федеральное правительство Олафа Шольца «пожертвовало» украинской армии 14 тяжелых гаубиц, но обратно «получит» в качестве новейших образцов лишь 10. Не менее печально ситуация обстоит из 5 РСЗО под названием MARS II, которые тоже очутились на Украине, и для восполнения которых Германия должна была получить израильские PULS. Но с последними дела идут «со скрипом» по ряду объективных причин. И скорейшего появления их в распоряжении немецкой армии ждать не приходится, так как в бундесвере до сих пор не одобрили акт купли-продажи.

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Источник фото: Википедия







А те 18 танков Leopard в актуальной версии 2 A6, которые в очень быстром темпе отправились на Украину для побед на Запорожском направлении в момент неудачного контрнаступления, вообще неизвестно когда будут построены. По ряду экспертных оценок, для их восполнения потребуются годы работ.

Отсутствие ясности в скором финансировании является большим недостатком для производителей оружия, не желающих «рисковать», поскольку они не готовы вкладываться в новые производственные мощности без «железобетонных» гарантий будущих заказов.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее отметил, что экономика Германии ощущает негативные последствия финансовой поддержки Украины. И не удивительно. Дешевый газ превратился в очень старую сказку. А «Северные потоки», которые как заявили в ходе недавнего расследования в Швеции, подорвали «неизвестные». И поэтому дело должно быть как можно скорее прекращено.