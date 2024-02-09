Французские шоссе куда более приспособлены для перемещения местной самоходки, чем непролазные топи бывшей территории СССР

Повышенное огневое могущество зарубежной бронетехники оказалось полностью бесполезным, когда тактико-технические характеристики четырехосной 155-мм САУ CAESAR на физическом уровне столкнулись с непролазной грязью в зоне проведения СВО. Так, водруженная на чешское колесное шасси Tatra T815 французская пушка отказалась продвигаться вперед, будучи слишком «чистоплотной»: ведь придумавшие её конструкторы и инженеры французской военной школы никогда не думали, что их тяжелое вооружение окажется на Востоке Украины, где в случае холодной и ненастной погоды очень сложно обрести твердую опору под ощетинившимися высокими протекторами колесами, а тем более обнаружить асфальтированные дороги прямо рядом с окопами и пулеметными гнездами.

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Источник фото: Московские ведомости

И действительно, вызов, брошенный местными хлябями и топями, заставил украинский экипаж иностранной техники обратиться напрямую к своим соседям, лихо управляющимися ещё советской САУ «Гвоздика», способной без видимых проблем к покорению местных «направлений», именуемых по чьей-то странной логике местными дорогами.

Финал у украинского ролика отсутствует, оставляя множество вполне себе логичных вопросов, заставляющих заинтересованного зрителя угадать, получилось ли у 16-тонной гусеничной пушки помочь своему куда более невезучему западному колесному собрату, несмотря на якобы полную готовность к бездорожью ввиду колесной формулы с четырьмя осями.

У «Цезарей» присутствуют интересные факты военной биографии, где по ряду весьма обоснованных причин, таких как множественные дефекты в конструкции, от них вынужденно, но с большим облегчением отказались вооруженные силы Норвегии, передав «аварийный товар» в ВСУ.