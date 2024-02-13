Полигон находился лишь в 35 километрах от Донецка, со стороны Сырского было весьма странным пренебречь такой информацией

Печальной ошибкой закончилось немотивированное решение украинского Генштаба направить на обучение большую группу украинских военнослужащих на военный полигон в Селидово рядом с 35-километровой зоной от прифронтового Донецка. Причем прекрасно зная, что российская разведка совсем не та, которая была в момент начала СВО, и за двухлетний период перешла на качественно иной уровень взаимодействия и оперативности в принятии тех или иных решений. Итогом чего и стал «новый вызов» для текущего главкома ВСУ Александра Сырского, чьи подчиненные, или он сам лично, решили организовать обучение на ставшим уже «именем нарицательным» военном объекте ВСУ в Селидово. Причем ситуация настолько вынужденно скомканная, что украинское командование не только разрешило крупные военные маневры на одноименном полигоне, но и не отменило традиционные воинские построения, во время начала которого и прилетело с российской стороны. И это явно не было случайностью. Так как в ВС РФ решили использовать тяжёлую ракету «Искандер», причем по утверждению местных жителей, таковых было несколько, что определенно говорит о хорошей работе «пары глаз», да не одних, на российскую сторону.





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История фото: Военное обозрение







Потери насколько явные, что ввиду их большого количества не удаётся точно назвать даже примерную цифру, пока «военный туман» не рассеется. Более-менее точные данные можно будет узнать спустя 48 часов, информирует ряд осведомленных источников. Об ударе в момент построения солдат и офицеров ВСУ на плацу сообщил ТГ-канал «Военная хроника».

По уточняющей информации от «Военного осведомителя», на полигоне находилось около 1500 солдат и офицеров ВСУ.

Массированный удар по местному полигону украинской армии состоялся в эпоху каденции на посту нового главкома ВСУ, что явно не прибавит популярности Александру Сырскому, ещё толком не успевшему принять командование, как сразу же получившего удар по репутации.