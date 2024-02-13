Учения в прифронтовой полосе – это слишком смело даже для главкома ВСУ Александра Сырского, имеющего неоднозначную репутацию в кругу украинских военных

Качественная работа местных осведомителей, оперативно подтвержденная другими средствами объективного контроля и работа с источниками среди украинских военных, позволила сначала выявить, а потом подтвердить наличие большого количества военнослужащих ВСУ, находящихся для боевого слаживания на крупном военном полигоне в Селидово. После чего в российском командовании приняли очень быстрое решение о недопущении сосредоточения украинской армии в ближнем тылу и отдали приказ о нанесении ракетного удара. По результату эффективного огневого налёта, в ходе которого была задействована больше чем одна мощная ракета, крупные учения были отменены, а противник понес существенные потери на донецком направлении. Такой информацией располагает отечественный ТГ-канал «Военный обозреватель».





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Источник фото: РБК







В материале особенно акцентируется, что по ряду косвенных данных, в том числе сугубо секретного характера, полученных в результате работы российской разведки с неравнодушными к России осведомленными источниками среди украинской стороны, в момент мощного удара на военном объекте находилось до полутора тысяч военнослужащих.





Источник фото : ТГ-канал "Военный обозреватель"





Причем поражающий эффект в значительной мере был усилен крайне неоднозначным решением украинского руководства в момент нахождения здесь большого количества личного состава, разместить рядом с казармами замаскированные военные склады с существенным количеством снарядов тяжелого калибра. Последствия такой грубой небрежности могут дорого обойтись всему украинскому Генштабу, и так в последнее время находящемуся в режиме постоянного «прессинга», вынужденного отвечать на многочисленные вызовы «в поле», имеющего полуокруженную группировку ВСУ в Авдеевке и потенциальный масштабный прорыв украинкой обороны в районе Купянска.