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Madarator
"ВО": В Селидово внезапная ракетная атака со стороны ВС РФ накрыла 1,5 тысячи солдат ВСУ
Учения в прифронтовой полосе – это слишком смело даже для главкома ВСУ Александра Сырского, имеющего неоднозначную репутацию в кругу украинских военных

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   Качественная работа местных осведомителей, оперативно подтвержденная другими средствами объективного контроля и работа с источниками среди украинских военных, позволила сначала выявить, а потом подтвердить наличие большого количества военнослужащих ВСУ, находящихся для боевого слаживания на крупном военном полигоне в Селидово. После чего в российском командовании приняли очень быстрое решение о недопущении сосредоточения украинской армии в ближнем тылу и отдали приказ о нанесении ракетного удара. По результату эффективного огневого налёта, в ходе которого была задействована больше чем одна мощная ракета, крупные учения были отменены, а противник понес существенные потери на донецком направлении. Такой информацией располагает отечественный ТГ-канал «Военный обозреватель».


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Источник фото: РБК


   В материале особенно акцентируется, что по ряду косвенных данных, в том числе сугубо секретного характера, полученных в результате работы российской разведки с неравнодушными к России осведомленными источниками среди украинской стороны, в момент мощного удара на военном объекте находилось до полутора тысяч военнослужащих.


Источник фото : ТГ-канал "Военный обозреватель"


   Причем поражающий эффект в значительной мере был усилен крайне неоднозначным решением украинского руководства в момент нахождения здесь большого количества личного состава, разместить рядом с казармами замаскированные военные склады с существенным количеством снарядов тяжелого калибра. Последствия такой грубой небрежности могут дорого обойтись всему украинскому Генштабу, и так в последнее время находящемуся в режиме постоянного «прессинга», вынужденного отвечать на многочисленные вызовы «в поле», имеющего полуокруженную группировку ВСУ в Авдеевке и потенциальный масштабный прорыв украинкой обороны в районе Купянска.

#донецкое направление #селидово #удар вс рф по полигону в селидово
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За последние сутки российские войска продвинулись до 800 метров на Донецком направлении
За прошедшие сутки ВСУ потеряли 20 единиц военной техники на Запорожском и Донецком направлениях
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