Урожденный русский не поддерживает каких-либо отношений со своей Родиной, всё это проделки российских спецслужб, заявили на Украине

Лишь только украинский генерал Александр Сырский принял новое назначение и стал главкомом ВСУ, на бывшего участника и руководителя обороны Киева пошли информационные волны негатива, воспроизводимые противниками выходца из России, ставшего самым главным военным в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского. Уроженца Владимирской области обвиняют в сверхжестких методах командования и управления, пугающих даже бывалых украинских солдат и офицеров. И в связи с последними событиями, в украинском Генштабе выступили с экстренным публичным обращением, где заявили, что новое назначение на высокую должность главкома ВСУ не обошло пристального внимания российских спецслужб, якобы организовавших серьёзную информационную компанию в попытках очернить высшего украинского генерала, получившего звание Героя Украины намного раньше «стального генерала» Валерия Залужного. Кстати орден «Герой Украины» был вручен курсанту Московского высшего общевойскового командного училища именно за защиту Киева зимой-весной 2022-го года.





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Источник фото: bbc.com







Так генштаб ВСУ призвал не верить слухам, что Сырский есть тот самый человек, который до сих пор поддерживает тесные связи с РФ. А те кто после этого считает иначе – напрямую участвует в открытой поддержке России и проводимой ей со всей тщательностью крупной операции по дезинформации, направленной для внесения дезорганизации в действия ВСУ в глубоком тылу и непосредственно на передовой, разрушая веру в «украинскую победу» военных и простых жителей, резюмировал свой пресс-релиз украинский Генштаб.