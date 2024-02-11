Новый главком родился в России и закончил "кузницу российских генералов" – Московское высшее общевойсковое командное училище

Новым главнокомандующим ВСУ вместо «стального генерала» Валерия Залужного стал Александр Сырский, родившийся в российской Владимирской области и начавший путь военного командира с окончания известного училища для кадровых российских военных – Московского высшего общевойскового командного училища. Но не эти обстоятельства могут повлиять на решения ряда украинских солдат и офицеров, зашедших в своих желаниях и заявлениях, слишком далеко для людей, подчиняющихся жестким правилам армейской субординации.

Отставной работник американского ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прямые приказы Александра Сырского могут саботироваться. Во всем виновата неоднозначная репутация этого генерала. Последнего крайне осуждают местные украинские командиры и их подчиненные, ведь его жесткость управления и свобода в распоряжении жизнью подразделений ВСУ, по их мнению, превышает все мыслимые пределы военной морали. И отказ выполнить или выполнять приказы нового главкома для них не будет считаться каким-либо преступлением.

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Такую точку зрения Джонсон озвучил в эфире ютьюб-эфира канала Dialogue works.

Источник фото: bbc.com

Джонсон напомнил, что именно этот высший украинский офицер растратил лучшие украинские силы в попытках сохранить Бахмут под контролем ВСУ и в последующем ещё раз попытался вернуть этот город, начав бесплодные и крайне болезненные штурмы на российские позиции в переименованном Артемовске. До сих пор многие из участников тех навалов с содроганием вспоминают те яростные дни.

Так же известно, что ещё до начала российской СВО 24 февраля 2022 года, именно Сырский руководил обороной Дебальцево во время так называемой АТО, когда потери ВСУ против местных ополченцев были крайне высоки.