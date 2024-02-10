: Через 60 дней украинская армия останется без боеприпасов

Сейчас украинская армия испытывает острый дефицит различных типов боеприпасов и вооружений. Следующим вполне себе логичным этапом будет «снарядный голод». И как крайняя степень истощения, когда снарядов и некоторого оружия не останется вообще, будет означать практически полное отсутствие способности бороться на равных с российской армией. По мнению руководителя президентской фракции «Слуга Народа» Давида Арахамия, такой срок настанет ровно через 60 дней после его заявления. Всё дело в том, как сказал депутат Верховной рады Украины, западные союзники не помогают в должной мере ВСУ и украинскому государству. А без их помощи стоит ожидать самого настоящего коллапса.





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Источник фото: Ведомости







Арахамия рассказал, что совсем недавно он ездил с инспекционной поездкой в Вашингтон и лично смог убедиться, что финансовая помощь со стороны администрации Джо Байдена до сих пор не оказывается. И с этим нужно как можно быстрей разобраться. И по его словам, всё, что остаётся у Украины и лично у него, так это дождаться, что практически в течение этого месяца законопроект о выделении военных ресурсов и другой поддержки для Израиля, Украины и Тайваня наконец будет выделен и проголосован в обеих палатах американского парламента.

Сам законопроект о выделении помощи Израилю и Украине 95 млрд. долларов был успешно проголосован в верхней палате – Сенате, и теперь его должны поддержать в нижней палате – в Конгрессе. Но в последнем большинство у сторонников Дональда Трампа, который считает что новый закон ни в коем случае нельзя поддерживать, так как вопрос с охраной южных границ США по-прежнему не решен.