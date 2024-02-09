Такие жалобу очень ждут в спортлото, ну а так поздно пить Боржоми, когда скоро и Работино перейдет под контроль России

Новый назначенец на должность украинского главкома ВСУ Александр Сырский вызвал ряд вопросов у профильных военных экспертов, испытывающих обоснованный скепсис к высшему генералу украинской армии, вызванный прошлыми боевыми операциями этого украинского военачальника. Одной из таких можно назвать оборону ныне перешедшего под российский контроль донбасского города Бахмут (Артемовск), обороной которого непосредственно командовал Сырский. Причем в вину этому офицеру ставят не только проваленные оборонительные миссии по защите города, но и последовавшие за этим контрнаступательные действия, в ходе которых стачивались лучшие ударные силы украинской армии, возможно способные в своем наступательном потенциале повлиять на успехи так же закончившегося полной неудачей летне-осеннего контрнаступления, где верховодил другой «Герой Украины» – Валерий Залужный, ныне пребывающий в отставке.





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Источник фото: Ведомости







И именно эти факты припоминают недоброжелатели генералу, получившему вчера явное повышение по военной службе от своего президента.

По словам украинского бойца с полевым позывным «Хмара», его непосредственное начальство очень резко сняло подразделение бойца с обороны Соледара и отправило по единственному свободному логистическому маршруту прямиком в Бахмут. Причем штабных офицеров ВСУ ни капельки не смутило то обстоятельство, что весь путь рядом с городом был как на ладони у российских артиллеристов, с высокой эффективностью поджигающих беззащитные машины на марше. Свидетельством чему служат неприятные потери ещё до непосредственного вхождения во встречный бой, когда до 1\3 личного состава «навечно» остались уже в пути, а остальная половина отряда была потеряна в первые сутки боев. Сам город в итоге удержать так и не удалось, где победу праздновал ЧВК «Вагнер».

В дальнейшем отбить обратно населенный пункт снова поручили Сырскому, но результат остался неизменен.

И как считает большинство украинских солдат и офицеров, вряд ли с момента битвы за Бахмут подход Сырского к выживаемости личного состава вверенных ему боевых подразделений кардинально изменился.