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Madarator
На Украине в бою с Су-35 ВКС РФ сбит лечтик-ас Воздушных сил ВСУ с 385 боевыми вылетами
По утверждению российских источников, это был настоящий и опытный оппонент, находившийся на передовой с самого начала СВО

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   В равном воздушном бою между украинским штурмовиком Су-25 и российским истребителем Су-35 ВКС был сбит пилот Воздушных сил ВСУ Владислав Рыков. Его ударный самолёт был приписан к бригаде 299-й тактической авиации, а сам он был феноменом даже в рамках его коллег, имеющих за плечами 15-летней службы.

   Украинские военные паблики, аффилированные с Воздушным командованием украинской армии, рассказывают, что штурмовик украинских сил хотел оказать воздушную поддержку наземным силам ВСУ, теснимых на одном из неназванных направлений, успешным натиском артиллерийских подразделений и смешанных штурмовых ВС России. Но его вылет к предполагаемому квадрату пуска ракет класса «воздух-земля» засекли отечественные РЛС дальнего радиуса действия, после чего на перехват украинского Су-25 был отправлен российский экипаж Су-35.

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Источник фото: ТГ-канал "Воевода вещает"

    О Рыкове известно, что несмотря на свои 29 лет, он дослужился до старшего офицера Воздушных сил в ранге подполковника, а его количество боевых вылетов дошло до удивительных 285.

   И по мнению ТГ-канала «Воевода», он считался вторым значимым пилотом украинских Воздушных сил, не ведущий соцсетей и редкий гость всяческих телевизионных передач, отдававший всё свое свободное время оттачиванию боевых навыков на тренажерах и подготавливая более молодых коллег себе на смену.

   Так же известно, что он был одним из самых первых кандидатов на пилотирование столь ожидаемых на Украине американских истребителей F-16, для чего в последнее время был замечен своими сослуживцами за учебниками по английскому языку и за чтением специализированной авиационной литературы и словарей иностранных терминов, тесно связанных с передаваемыми воздушными машинами.

#су-35 #су-25 #р-37м #су-25 ввс всу #владислав рыков
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Пилот ВС РФ на Су-35С сбил аса ВСУ на Су-25, имевшего 385 боевых вылетов и навыки управления F-16
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