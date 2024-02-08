Не имей сто друзей, а имей "сто рублей" на покупку двигателя для своих передовых разработок у стран Запада

Решение украинского правительства переложить часть своих непосредственных обязанностей на обычного обывателя, который в принудительном порядке должен отчислять часть честно заработанного на нужды украинской армии, поддержка оной, есть прямая обязанность украинского правительства, где не нашли ничего лучше, чем закупать яйца оптом дороже для нужд ВСУ, чем они стоят в розницу и получившие на этой ниве звание самых «коррумпированных чиновников на планете Земля», с тревогой наблюдают, как в России, вместо принудительных «донатов» на беспилотники для передовой, пошли куда более простым и политически мотивированным путем, просто «на корню» скупая для нужд ВС РФ двигатели прямо у «друзей Киева», к коим без тени сомнения можно отнести дружественную Владимиру Зеленскому официальную чешскую Прагу, двигатели которой обнаружили обескураженные украинские военнослужащие в российских дронах.





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Источник фото: АиФ.ру





Так бойцы ВСУ узнали, что новые скоростные версии БЛА РФ вместо якобы иранского происхождения, на самом деле собраны из самых что ни на есть европейских комплектующих, где самой важной деталью сверхманевренного дрона оказался компактный реактивный двигатель TJ150 чешского производства.









Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Причем силовая установка получилась настолько удачной, что её скоростные характеристики позволили на несколько порядков увеличить так называемый процент прорыва сквозь эшелонированные районы украинского ПВО.

Так установки фирмы PBS Aerospace позволяют аэродинамически отточенной «птичке» двигаться со средней скоростью около 470 км\ч, а на конечном отрезке траектории разгоняться до предельных 600 км\ч, что существенно уменьшает время реакции украинских комплексов ЗРК, в том числе иностранных.





Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Помимо этого, обновленные БПЛА переоснащены на навигационное оборудование инерциального типа, позволяющее в случае необходимости снижаться на высоты до 20 метров, тем самым резко снижая шанс на ответный удар зенитными ракетами таких современных комплексов перехвата воздушных целей, как IRIS-T и NASAMS.

Кроме того в российском Генштабе внедряют новые тактические схемы атак, позволяющие в режиме реального времени обходить наиболее опасные зоны украинского ПВО, обмениваясь по закрытым радиоканалам информацией прямо между дронами, исключая человеческих «посредников».