На то он и "Райский сад", чтобы вместо реальных дел обвинять во всех бедах Россию и надеяться, что Дональд Трамп никогда больше не станет президентом

В Вашингтоне происходят яростные перепалки среди местных парламентариев, где демократы и республиканцы спорят о выделении американской военной помощи для Украины и Израиля, не в силах прийти к общему знаменателю в своих требованиях к защите южной границы от толп нелегальных мигрантов, где федеральные пограничники с безмолвным спокойствием взирали, как первые незаконного пересекают границу их государства. Но из-за этой ситуации в США на Украине наблюдается острая нехватка военной поддержки, где местные силы страдают от дефицита боеприпасов, в том числе иностранных, которые могла бы передать американская армия, но вся история выше мешает это сделать.

О том, что со снарядами для ВСУ всё очень непросто, в очередной раз решил напомнить главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба, «привязавший» украинский дефицит вооружений и боеприпасов уже к Европе, когда провел беседу с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем в ходе визита последнего в восточноевропейскую республику в минувший вторник.

реклама





Источник фото: РБК







Руководитель украинского МИД напомнил, что прямо сейчас несмотря на все обещания ряда высокопоставленных функционеров ЕС, весь ВПК Европы не в силах что-либо противопоставить российскому ОПК. А запас оружия, как и снарядов на европейском континенте, оставляет желать лучшего, тем самым нивелируя мощь как армий ЕС, так и собственно украинской, которая так мечтает влиться в европейские вооруженные силы.

Кроме того Кулеба рассчитывает, что дальше ситуация «не ухудшится» и будет найдено какое-нибудь соломоново решение, позволяющее решить проблему, где согласно заявлению ряда офицеров, на 2 гаубицы выдается 10 снарядов, и как хочешь, но с такими возможностями ты должен держать позиции против российских сил, не испытывающих кризиса в военных поставках, в частности касающихся и снарядов, где по утверждению инопрессы в сутки, может расходоваться до 10 тыс. снарядов на всю армию.