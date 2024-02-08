Неудивительно, когда твои политические власти скупают особняки за границей, но ты должен взять автомат и идти к русскому окопу

Моральный дух украинских солдат стремительно скатывается вниз из-за критической нехватки пехотных сил. О невысокой боеготовности по причине падения морального духа украинских военнослужащих, решили написать в известной Washington Post, чьи журналисты провели беседу с рядом офицеров украинской армии.

Как заявил один из командиров, слишком мало солдат, когда как по штату положено больше, они устают психологически и морально, когда один объект обороны вынуждены контролировать слишком малое число личного состава. Особенно это критично в зимний период, когда, либо значительная сырость, либо холод выматывают уставшего и напряженного бойца за очень короткий временной промежуток, рассказал офицер «Сергей».

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Источник фото: Рен ТВ







Другой военный, который назвался Александр, рассказал историю, что большинство современных украинских мужчин, не понимают, зачем нужна непростая воинская служба вдали от дома, рядом с русскими окопами, а государство делает слишком мало или «неправильно», пытаясь уговорить мужское население страны взять в руки автомат и защищать свою родину.

Кроме того, как особенно отмечают американские корреспонденты в публикации, сильно мешает проводить патриотическую риторику и одновременно «тысячами» отправлять потенциальных рекрутов в окопы, хроническая нехватка снарядов различной номенклатуры и вооружения, из которого эти снаряды можно доставить в противоположную от украинского блиндажа сторону. Примером чего должен служить суточный эпизод, когда старший офицер бригады разрешил за сутки произвести 10 выстрелов из 2 гаубиц, так как в Европе так и не смогли выйти на обещанный уровень производства новых тяжелых снарядов, а в Америке местные парламентарии не могут договориться о военной поддержке Киева, ведя конфликт за защиту своей южной границы.