Спасибо большое Дональду Трампу: у него очень хорошая память и с мертвыми президентами он пока ещё не разговаривает, но вот живых он держит в тонусе, в особенности Джо Байдена и Владимира Зеленского

Ещё до самого начала процедурного голосования по вопросу в Сенате США, необходим ли тот самый двухпартийный консенсус по безопасности границ южных границ США и пакет помощи для двух государств, участвующих в вооруженных конфликтах. К последним относятся Израиль и Украина, был известен ответ, что такое соглашение не получится заключить. Как считалось с высоким коэффициентом вероятности, республиканцы, ведомые Дональдом Трампом, в обеих палатах американского парламента будут изначально против всякого сотрудничества с демократами. Так и случилось.

Теперь как передает CNN, дело дойдет до Сената, где Чак Шумер, представляющий республиканцев, решит дать старт отдельному голосованию, подпадающему под понятие процедурного. Именно в нём будет затребована чрезвычайная поддержка для Украины и Израиля. И если так и случится, то соглашение по границе автоматически потеряет силу.

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Так же не получилось проголосовать отдельный закон о военной помощи Израилю, выдвинутый уже только одними республиканцами.





Источник фото: bbc.com





Согласно отклонённому законопроекту, Украина должна была получить в военную поддержку на сумму в 60 млрд. долларов. Ведь прямо сейчас украинская армия вынуждена перейти к обороне по трём причинам, таким как дефицит боеприпасов, недостаток личного состава и проволочки с военной поддержкой от тех самых США, где в предвыборный год республиканцы по понятным причинам не хотят участвовать в потенциальном триумфе Джо Байдена, если Украина начнет хотя бы гипотетически побеждать. Кроме того, по мнению Дональда Трампа, поддержка Киева шаг за шагом ведёт к той самой третьей мировой, где победителей, как водится, ни с одной стороны не будет. А ещё Трамп прекрасно помнит, в отличие от Байдена, из-за кого получил импичмент. И нежелание того самого Зеленского помочь в расследовании с фирмой Burisma Holdings, тесно связанной с коррупционными делами демократов и ряда украинских политиков.