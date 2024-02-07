Украинская армия ничего с потерей позиций в "Авдосе" сделать не может

Конфигурация украинской обороны в городе-крепости, укрепляемой на протяжении 8 лет, изменяется в сторону ухудшения оперативной ситуации практически ежесуточно. Такие данные поступают от украинских ТГ-каналов, где успех со стороны ВС России фиксируется сразу на нескольких векторах атак. Больше всего сделано на северном фланге Авдеевки, где местная оборона ВСУ, истощенная многодневными огневыми налётами и дефицитом в живой силе и снарядах, вынуждена была отойти с удерживаемых позиций, допустив прорыв российской штурмовой группы в квадрате Голубых озер.

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Источник фото: Телеграм

Военные журналисты рассказали, что прямо сейчас мост над железной дорогой под контролем российской армии, а украинским силам приходится держаться за вторую линию обороны.

К вечеру наступление ВС РФ сместилось к местной автобазе, территориально расположенной между сторонами улиц Чистякова и Тимирязева.

Уже известно, что российская сторона контролирует примерно 20% «Авдоса», но динамика наступательного процесса такова, что даже стремительная перегруппировока оставшегося гарнизона ВСУ не способна в краткосрочной перспективе переломить ситуацию в свою сторону, ожидая дальнейших указаний от украинского Генштаба, где оперативные сводки накапливаются «многотонными томами», так как согласно сообщению от бывшего полковника австрийской армии Райснера, наступательные действия ВС РФ ведет сразу на 9-ти направлениях, и вполне может быть, Шаптале (начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины) и Залужному точно не до прорыва обороны ВСУ в Авдеевке.

Оперативная карта. Источник фото: Военное обозрение

С последним связаны свежие опасение Брюсселя и Вашингтона, считающие, что вероятный акт увольнения главкома ВСУ есть не что иное, как акт политической борьбы между Владимиром Зеленским и «стальным генералом», чем насущная необходимость влить свежие мысли в украинскую стратегию, которая к настоящему времени находится в тяжелом застое.