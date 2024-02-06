А тем временем на Украине несмотря ни на что продолжается политическая борьба Зеленского и Залужного

Как бы не успокаивало украинское военно-политическое руководство население своей страны, на передовой четко фиксируется продвижение российской армии сразу на девяти направлениях. Не все точки давления ВС РФ на слуху, но от этого украинскому Генштабу не легче: где брать резервы, бездумно потраченные во время имевшего изначально минимальные шансы на успех так называемого южного контрнаступления, является самым главным и одновременно самым сложным вопросом. Новая редакция «закона о мобилизации» вот уже шестую неделю путем всяческих проволочек, чинимых депутатами Верховной рады Украины, находится на исправлении юридических недостатков, а способная потенциальным образом изменить что-либо новая украинская армия, в данной ситуации представляет собой лишь плод воображения, а не серьёзные силы «в поле» или резервы. Но даже если бы откуда не возьмись эти пехотинцы и танкисты появились прямо сразу и прямо сейчас, их всех надо чем-то вооружить и обмундировать, а с этим на Украине проблем ни чуть не меньше.





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Вместе с тем зная о текущей тяжелой ситуации для ВСУ, Россия сполна решилась воспользоваться паузой и «ломит» особенно заметно украинскую оборону в квадрате Купянска Харьковской области и Авдеевки рядом с Донецком. И все усилия, которые отчаянно пытается использовать украинский Генштаб, успехов не показывают. А ведь дальше будет только хуже, пишет Райснер, бывший в свое время полковником австрийской армии.

Про Авдеевку на текущий час известно, что её оборону российское командование решило «переварить» по частям. Для этого весь авдеевский гарнизон ВСУ будет поделен на две части, если сегодняшний маневр по перерезанию соединения украинских сил удастся. И та часть украинских солдат и офицеров, оказавшаяся в окружении, будет либо «перемолота», либо вызовет «Волгу», тем самым приняв непростое, но такое важное решение о собственной сдаче.