"Смелости" украинских операторов наземных дронов можно только позавидовать – не каждый "додумается" взять на буксир разведывательный БПЛА, нашпигованный высокоточным отслеживающим GPS-трекером

На Украине от обещаний перешли к практическим действиям, внедряя беспилотные аппараты не только как полноценную замену тяжелым 155-мм артиллерийским снарядам армий НАТО, ввиду своего острейшего дефицита в таких боеприпасах, но и например применили первые реактивные дроны ВСУ с поражающими металлическими элементами, «вмороженными» во взрывчатку. А теперь дело дошло и до наземных буксиров, работающих удаленно в качестве дистанционных минёров или маломощных эвакуаторов. Применение в последнем качестве было заснято разведывательной «птичкой» одной из сторон.





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Источник фото: Российские ведомости





Так непосредственно в ближнем тылу силами оппонента был обнаружен вышедший из строя по неизвестным причинам российский разведчик «Орлан-10», являющийся незаменимым авиационным наводчиком или просто круглосуточным наблюдателям, сильно мешающий своей эффективностью украинским группам на ЛБС. Дрон лежал навзничь и не представлял уже никакой опасности, но такая ценная находка сильно «мозолила» глаза украинским солдатам, заприметившим беззащитную находку.





ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Спустя некоторое время к российскому дрону подъехал его наземный собрат, но уже от ВСУ, и стащил упавшее воздушное судно в сторону украинских позиций. Как пишет телеграм-канал «Военный осведомитель», это не первый такой случай, где наземные буксиры при помощи операторов осуществляют либо доставку снарядов, либо вывоз раненых, либо ещё похожий род деятельности.





ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Но что куда интереснее, знают ли такие «охотники за трофеями», что практически каждая новая версия «Орланов» оснащается отслеживающим всё и вся навигационным трекером, превращающим даже павший инструмент разведки в законспирированного «троянского коня». И если это штаб или центр управления РЛС, то с российской стороны может прилететь и ракета.