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Madarator
ВСУ впервые применили реактивный БПЛА, начиненный взрывчаткой с поражающими элементами
Дрон был успешно нейтрализован российским фронтовым комплексом ПВО и после тщательно изучен соответствующими специалистами

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   Пытаясь компенсировать острую нехватку «классических» артиллерийских боеприпасов, в частности 155-мм тяжелых снарядов производства НАТО, украинское военное руководство объявило о скором переходе на идею чувствительных ударов по российским передовым позициям на линии ЛБС при помощи беспилотной авиации. Для этого будут использоваться как украинские разработки, так и полностью западные, щедрой рукой иностранной помощи отсыпанные вооруженным силам Украины. Ведь пока в Вашингтоне происходит противоборство между республиканцами и демократами, Киев изнывает от отсутствия помощи.


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Источник фото: Российские ведомости


   Так ТГ-канал «Военный осведомитель» первым опубликовал информацию, что в непосредственной близости от российских оборонительных сооружений был успешно нейтрализован и безопасно сбит для личного состава ВС России редкий украинский дрон, где в качестве силовой установки использовался полноценный реактивный двигатель, оказавшийся немецким P400-PRO. Что самое интересное, такую запчасть можно свободно купить на гражданском рынке, но сама сборка БЛА не была кустарной. Тщательное изучение фрагментов сбитого воздушного аппарата позволило установить, что на ограниченно поврежденном корпусе есть надписи на кириллице, что лишний раз свидетельствует, что «птичка» заводского изготовления.


Источник фото: Военное обозрение


   Теперь возможно военные «следопыты» смогут установить местоположение такого подпольного цеха и для ответного ракетного привета отправить не только лишь «Герань», тоже реактивную, но и аргумент потяжелей – например высокоточный и дальнобойный боеприпас «Калибр» из акватории Черного моря.


Источник фото: Военное обозрение


   Так же стало известно, что турецкий промышленник и производитель разведывательно-ударных дронов семейства Bayraktar Халук Байкар, объявил, что в течение последующих 12 месяцев на территории Киевской области будет построен завод по производству БПЛА с персоналом из 500 человек.

#украинские дроны #реактивные бпла #украинские дроны с реактивным двигателем
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Дроны, атаковавшие Москву, похожи на прототип украинского дрона-камикадзе "Бобер"
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