Трудно ожидать от смены шезлонгов на украинском титанике чего-то иного

Надежда, что как только главком ВСУ Валерий Залужный покинет свою боевую вахту и в то же самое время ситуация на передовой конфликта с российской армией вдруг кардинально поменяется в пользу Украины, является краеугольным камнем непонимания всей ситуации в целом. В том, что украинская армия после относительно успешного 2022 года спустя год в 2024 году находится в тяжелом положении, за которым вполне естественно ожидать его изменения на критическое, виноват целый комплекс факторов, и винить в том, что прямо сейчас Украина теряет Авдеевку и много земель в Харьковской области, а скромный летне-осенний успех под Работино в Запорожской области так же находится в подвешенном состоянии, явно вина не только лишь генерала Залужного. Причем если Залужный достаточно легко «отделается» своим увольнением, то его преемнику не позавидуешь, в чём уверен депутат Верховной рады Алексей Дубинский, в текущее время находящийся в застенках СИЗО по обвинению в госизмене.





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Источник фото: Телеграм







Согласно информации Дубинского, Залужному осталось «не так много»: своего кресла он может лишиться в рамках отказа выступить в украинском парламенте по весьма спорному проекту – «закону о мобилизации» или после оставления ВСУ Авдеевки, что для украинского президента Владимира Зеленского будет очень удобными причинами с ним расстаться, как со «слабым командиром».

Вместе с тем Дубинский на 100% уверен, что новый преемник не способен добиться результата в противостоянии с возросшей мощью российской армии, которая была совсем не та, когда на дворе стоял 2022 год. А вместе с тем ВСУ лишились самых мотивированных и подготовленных бойцов, потерянных в бессмысленных атаках летом и осенью 2023-го.

Но Зеленского страшит не это, уверены на Украине, а возможность Залужного возглавить вооруженный мятеж и добиться смены власти, как полностью некомпетентной и дискредитировавшей себя организации.