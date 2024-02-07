Как говорится, порой в феврале кроме лютых холодов бывает и непривычно жарко

Украинская армия, согласно плану своего президента Владимира Зеленского, ни при каких условиях не должна оставить, без лишней скромности названой городом-крепостью, Авдеевку. В свое время пригород Донецка, находящийся под контролем Киева с момента начала «Русской весны», на протяжении около 8-ми лет получал гигантские вливания. Но деньги были потрачены не на развитие городской инфраструктуры и улучшение городской среды обитания, как можно было подумать, а на создание из мирного города натурального фестунга, как в Германии называли города-крепости во время ВОВ. Но кажется подобная концепция не сильно вписывается в картину мира российских штурмовиков, где на каждый хитрый ход строителей из НАТО, пребывающих на стройке укреплений в городе в эпоху 2014-2021 годов, придумали свой «ход». Одним из таковых можно назвать тяжелые огнеметные системы ТОС, своим мощным ударным воздействием ровняющие железобетонные укрытия и местные бункеры в уровень земли.





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Источник фото: Газета.ру







Так военное дело показало кадры боевой работы в Авдеевке ТОС. И для повышения эффективности против усиленной линии обороны оппонента были использованы версии ракет с термобарическим зарядом, целью которых было уничтожение минометных батарей ВСУ.









Причем газовой смеси полного залпа одной установки, распространяющиеся на площадь в 40 тыс. квадратных метров всё равно, какого рода перед ним укрытие: открытый окоп или бетонированный бункер глубоко под землей – достаточно лишь малейшей цели, чтобы газовая взвесь проникла в хорошо укрепленное помещение и сдетонировала.

Вместе с тем по оперативным картам происходящего в Авдеевке местный украинский гарнизон в случае долгого решения своего командования о выходе к ближайшим российским позициям отряда ВСУ, рискует попасть в локальный котел. Для его образования достаточно одной недели и высокого темпа российской стороны.