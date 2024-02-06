История учит тому, что ничему не учит. Говорит сам себе Залужный перед своим скорым увольнением

Сходящиеся навстречу к друг другу разрезающие украинскую оборону российские клещи, прошли незамеченными в сегодняшних сводках ВСУ, словно это не сражение, способное в наиболее своей вероятной части исхода обернуться тактическим котлом для держащих тут оборону украинских сил, а рядовой бой за пустующий окоп в так называемой серой зоне. Вместе с тем, в Киеве стараются абстрагироваться от «непростых решений» и не под каким предлогом не замечают происходящего на передовой, «предпочитая» вычислить с точностью до секунды, когда главком ВСУ, пользующийся заметной долей популярности среди украинских солдат и западной элиты ряда иностранных государств, покинет свой высокий пост.





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Источник фото: Телеграм





А тем временем специализированный украинский канал Deep State обращает внимание, что под Авдеевкой наступил тот самый кризис в обороне, когда успех на поле боя явно на стороне ВС РФ, когда они словно «забыв» об усталости, установили очередные новые зоны контроля уже в северной части города.

Прямо сейчас рядом с окраинами дачного поселка рядом со стратегически важным узлом обороны ВСУ под названием «коксохим», идет тяжелый бой за право контролировать мост над ж\д линией. Причем на 14:00 заявлено о потере моста для украинских сил, которые продолжают отступать.

А на некоторых участках ЛБС штурмовые группы ВС России продвинулись до 3000 метров, вынуждая командование Украины ошибаться, так как динамика успехов со стороны россиян невероятная и в таких условиях обрушения обороны очень сложно добиться успеха даже в защитных действиях.





Источник фото: ТГ-канал "Сливочный каприз"





И по мнению военного аналитика Bild Юлиана Репке, Авдеевка сейчас есть не что иное, как тот самый «второй Бахмут», бесполезное удержание которого нарушило планы украинских генералов по своевременному началу летнего наступления и позволило россиянам выстроить эшелонированную оборону в законченном виде. Чем всё кончилось, наперебой всей прошлой осенью рассказывали западные иноСМИ.

И по ряду прогнозов оставление Авдеевки станет самой вероятной причиной для отставки Залужного.