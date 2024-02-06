Красивые эпитеты "уж точно" приблизят победу украинской армии

Главком ВСУ Валерий Залужный по мнению британской Times – тот самый «стальной генерал», ссора с которым из-за боязни видимости того самого конкурента, который может победить первого в потенциальных выборах нового украинского политического лидера, заставила Владимира Зеленского, как «самого непревзойденного продавца на Украине», ополчиться на узнаваемого на Западе и популярного в стане своей армии человека.

Поэтому ничто больше, как боязнь политических амбиций главкома и последовавших за ним ряда местных политиков, бизнесменов и военных, заставляет текущего главу Украины просто взять и уволить украинского генерала, благо формальных поводов для такого действа хоть отбавляй. Тут тебе и провал, причем очень глубокий, контрнаступления ВСУ в Запорожской области, невероятная трата многих миллиардов долларов иностранной помощи на украинскую армию, толика которых, причем весомая, была просто-напросто расхищена.

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Кроме того, ближайшее падение города-крепости, по утверждению самого же украинского общества, так же можно «повесить» на украинского генерала, хотя оставление Авдеевки упирается совсем в другие причины. Но как повод «поквитаться» с генералом и подвинуть его, вполне сгодится, уверены в публикации.

Источник фото: Известия



По ряду журналистских опросов, Валерий Залужный значительно опережает господина Зеленского, имея уровень поддержки в 88%. Таким высоким рейтингом не может похвастать Владимир Зеленский, имеющий в своем распоряжении «всего лишь» 62%.

Поэтому время, когда всей Украине необходимо сплотиться перед лицом победы ВС России над Украиной и попытаться переломить ситуацию в окопах на свою сторону, вся страна воочию наблюдает, как идет больше борьба не против ВС РФ, а между двумя своими крайне амбициозными лидерами – политическим и военным. Но их противоборство в попытках стать «одним единственным» может отбросить западных союзников в желании вообще помогать Украине. Никто из них не хочет быть использованным в политических игрищах украинских акторов.

Разговоры об отставке Залужного в медийном пространстве Украины начали циркулировать с конца осени 2023-го, когда публично было заявлено, что «глубоких прорывов не будет».