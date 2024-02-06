Он слишком много знает, такого "генерала" нельзя далеко отпускать

Смена высших генералов, под которой прежде всего понимается замена главкома ВСУ Валерия Залужного на любого из кандидатов, вызывает повышенную нервозность среди западных партнеров Киева, как близкий европейский Брюссель, так и заокеанский Вашингтон. О тревожных мыслях двух главных союзников Украины написали в Financial Times.

Согласно, озвученной из публикации информации, отставка прославленного и очень известного на Западе генерала, может пробудить самую негативную реакцию среди иностранных политиков, общественников и экспертов. Кроме того, сейчас не то время, когда удаление Залужного из командования украинской армией воспримется как общее благо. А скорее наоборот, как разрушение тщательно выстраиваемого единства.

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Источник фото: Телеграм







О том, что время Залужного ещё не прошло, свидетельствует общая нехватка боеприпасов для ВСУ, от простых тяжелых 155-мм снарядов для передовой и до зенитных ракет для западных комплексов ПРО типа NASAMS или IRIS-T, не говоря уже об американских ЗРК Patriot. И если отправить на пенсию Залужного, даже с фактом почетной отставки в виде британского посла, можно вообще остаться без необходимых Украине поставок.

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С другой стороны, вполне несложно предположить, что украинский президент Владимир Зеленский не очень спешит расстаться со своим генералом. Самый подходящий случай это сделать, будет во время выхода украинской армии из Авдеевки, которую на протяжении долгих 8 лет укрепляли, превратив её в самую настоящую город-крепость. И вот после оставления Авдеевки, Залужного очень легко отправить в запас, как неспособного удержать такой мощный укрепрайон. Видимо Владимир Александрович только этого и ждёт.