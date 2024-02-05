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Madarator
Украинский генерал Наев рассказал, что ВСУ получат F-16 сразу с дальнобойными ракетами
Единственной ракетой, способной бить на расстояние от 300 километров и запускаемой с F-16, имеющейся в распоряжении Пентагона в большом количестве, является AGM-158A JASSM

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   Украине сразу достанутся F-16 с укомплектованием дальнобойным ракетным вооружением, способным поражать цели с высокой точностью и эффективностью на удалении до 500 километров. Такой информацией располагает генерал ВСУ Сергей Наев.

   По словам командующего объединенными силами ВСУ, американский истребитель будет получен вместе с мощными и дальнобойными ракетами уже следующим пакетом военной помощи. Благодаря чему украинская армия на поле боя удивит всех скептиков «невиданными результатами».

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F-16 с искомыми ракетами. Источник фото: Невский бастион


   Украинский военачальник не стал распространяться, какое именно высокоточное вооружение будет передано, но наиболее вероятно на эту роль сгодится один единственный кандидат – AGM-158 JASSM, относящийся к классу «воздух-поверхность» и способный пролететь те самые искомые 300-500 километров.


AGM-158B JASSM-ER. Источник фото: gagadget.com


   По словам Владимира Путина на Украине весьма вероятно для недопущения потенциальных обстрелов российских территорий дальнобойным орудием будет оборудована так называемая демилитаризованная линия, расположенная на таком расстоянии от границы, где российские города будут находиться в безопасности от украинских ракет.



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   О крылатой ракете AGM-158 JASSM известно, что её боевая часть составляет около 450 кг, что делает её схожей со Storm Shadow и SCALP-EG. Известно, что «Сто пятьдесят восьмая» в самых ранних версиях пролетает 365 км, а в самых совершенных и последних до 1300 км. В последнем случае речь идёт о AGM-158B JASSM-ER. Но Украина по ряду причин получит наиболее старые версии, такие как AGM-158A JASSM, которых у Пентагона очень много. Ракета оснащена инерционным и спутниковыми режимами навигации, но в конце пути включается оптико-электронный режим наведения, буквально доводящий точку погрешности попадания до нескольких метров.

#f-16 на украине #agm-158b jassm-er #agm-158a jassm #f-16 и agm-158a jassm #генерал наев #ракетное вооружение f-16
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