Поэтому очередная волна мобилизации на Украине никого из граждан страны не должна удивлять

Повторное наступление российской армии на Киев может состояться с высокой долей вероятности. За время, минувшее с 2022 года российский Генштаб значительно усилил действующие подразделения ВС РФ по множеству значимых признаков. Поэтому несложно предположить, что один из потенциальных приказов российского командования будет заключаться о выдвижении мощного ударного кулака к украинской столице. Такую точку зрения высказал руководитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения украинской армии Дмитрий Марченко, носящий погоны генерал-майора.

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Источник фото: bfm.ru

По мнению украинского военачальника, Москва располагает тремя важнейшими пунктами для потенциально возможного прорыва к Киеву: это личный состав, тяжелая бронетехника и дополнительные компоненты, такие как авиация, ракеты, ударные БПЛА и иное. Всё, что остается украинскому Генштабу, это иметь такие «вводные» ввиду и знать, что ВС РФ совсем другие, чем они были в 2022 году. Поэтому украинской армии и обществу не стоит расслабляться, резюмировал двухзвёздный генерал.

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А вот в издании Le Figaro подметили другую тенденцию. По мнению итальянской прессы помощь Запада для Украины недостаточна, а всё что передается, соответствует классическому понятию об устаревшем вооружении, где как нельзя подходят такие определения, как слабая эффективность и высокая уязвимость. Но что делать, когда запросы Киева всё растут и растут, а западные возможности по качеству и количеству военной поддержки с каждым днём падают всё ниже и ниже?