ВСУ не хватает противовоздушных комплексов, чтобы закрыть все уязвимые зоны

Часть западных экспертов и аналитиков необоснованно считают, что их страны сделали всё возможное для защиты украинского неба от российских ракет и дронов. Но есть ряд веских оснований считать, что иностранные государства сделали недостаточно для защиты воздушного пространства Украины и могли бы усилить свою помощь по части предоставления дополнительных партий установок ПВО, как и зенитных ракет к ним. Такой точки зрения придерживается официальный представитель Воздушного командования ВСУ полковник Юрий Игнат.

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Согласно словам старшего офицера украинской армии, западное информпространство переполнено недостоверной информацией, где указывается, что Украина представляет собой самую защищенную и насыщенную по части ПВО страну, где есть и американские, и немецкие, и норвежские комплексы, защищающие от угроз с неба на самом передовом уровне. Речь идёт о Patriot, IRIS-T и NASAMS.

Как заявил Игнат, такие комплексы ПВО действительно присутствуют на Украине, но их количество слишком мало, чтобы закрыть все уязвимые зоны, и было бы лучшим и правильным решением передать украинской армии ещё больше таких комплексов, резюмировал украинский офицер.

Известно, что на днях Украина недосчиталась ЗРК немецкого и норвежского производства, ликвидированных под Харьковом.

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Следует заметить, что большое желание Киева получить свежую партию дорогостоящих и отнюдь не массовых комплексов ЗРК понятна, но и стоит понимать, что каждый такой образец это практически штучный товар, производство которого обходится в кругленькую сумму, порой очень близко приближающуюся к цифре с семью нулями. И смотря с какой легкостью ВКС и ракетные войска РФ ликвидируют одну за другой пусковые установки и РЛС, за границей справедливо рассудили, что слишком дорого обходится поддержка Украины.