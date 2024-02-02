реклама
Маскировка – один из самых главных навыков в зоне конфликта высокой эффективности, которой по праву считается российская спецоперация на Украине. Порой лишние минуты, потраченные на укрытие вверенной военной техники посредством фрагментов или частей окружающей обстановки, например ветками с листвой или иными, не сильно выделяющимися объектами местной флоры, позволяют с некоторой степенью уверенности завершить выполнение боевого задания и вернуться в расположение. Пренебрежение этими простыми для запоминания правилами могут дорого обойтись «нарушителю». Пример ниже будет очень похож с этим объяснением.
реклама
Источник фото: Лента
Украинская БМП Bradley, переданная в состав ВСУ американской армией, решила замаскироваться без огонька и задоринки, разместившись в жилой застройке. Но кирпичные блоки не смогли гарантировать «невидимости» от камеры с высокой разрешающей способностью, интегрированной в беспилотный разведчик «Орлан-10», чьи сенсоры быстро выявили дисгармонию на земной поверхности. И спустя несколько мгновений по точке прицеливания, выданной крылатым БПЛА, прилетел образец отечественного высокоточного боеприпаса.
Разумеется, броня бронетранспортера Брэдли, рассчитанная на стойкость от единичного попадания 30-мм снаряда, устоять от прилета тяжелого наконечника 122-мм или 152-мм калибра не смогла. Детонация боекомплекта не заставила себя долго ждать.
Но не только высокоточных снарядов украинской бронетехнике следует бояться. По словам бывшего командира военного спецназа украинской армии Сергея Кривоноса, текущий уровень военно-промышленного комплекса ВС России, позволяет последней запускать не менее сотни различных дронов, в том числе и тех самых «Ланцетов», по укрытиям и по открытой местности, где могут быть замечена бронетехника или живая сила ВСУ.