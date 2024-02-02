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Madarator
Украинской БМП Bradley не удалось спрятаться от снаряда с лазерным наведением
Маскировка среди урбанистического ландшафта порой оказывается лишней

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   Маскировка – один из самых главных навыков в зоне конфликта высокой эффективности, которой по праву считается российская спецоперация на Украине. Порой лишние минуты, потраченные на укрытие вверенной военной техники посредством фрагментов или частей окружающей обстановки, например ветками с листвой или иными, не сильно выделяющимися объектами местной флоры, позволяют с некоторой степенью уверенности завершить выполнение боевого задания и вернуться в расположение. Пренебрежение этими простыми для запоминания правилами могут дорого обойтись «нарушителю». Пример ниже будет очень похож с этим объяснением.

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Источник фото: Лента

   Украинская БМП Bradley, переданная в состав ВСУ американской армией, решила замаскироваться без огонька и задоринки, разместившись в жилой застройке. Но кирпичные блоки не смогли гарантировать «невидимости» от камеры с высокой разрешающей способностью, интегрированной в беспилотный разведчик «Орлан-10», чьи сенсоры быстро выявили дисгармонию на земной поверхности. И спустя несколько мгновений по точке прицеливания, выданной крылатым БПЛА, прилетел образец отечественного высокоточного боеприпаса.

   Разумеется, броня бронетранспортера Брэдли, рассчитанная на стойкость от единичного попадания 30-мм снаряда, устоять от прилета тяжелого наконечника 122-мм или 152-мм калибра не смогла. Детонация боекомплекта не заставила себя долго ждать.

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    Но не только высокоточных снарядов украинской бронетехнике следует бояться. По словам бывшего командира военного спецназа украинской армии Сергея Кривоноса, текущий уровень военно-промышленного комплекса ВС России, позволяет последней запускать не менее сотни различных дронов, в том числе и тех самых «Ланцетов», по укрытиям и по открытой местности, где могут быть замечена бронетехника или живая сила ВСУ.

#бмп bradley #уничтожение bradley
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