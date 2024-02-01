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Madarator
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
Модульность и цифровизация – это то самое, что так желают получить от F-35, но чего Пентагон "ни за какие коврижки" своим покупателям предоставлять отказывается

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   Российская спецоперация на Украине дополнительно подстегнула интерес ряда иностранных государств к целому списку отечественного высокотехнологичного вооружения, в частности особое волнение за рубежом вызывает боевая авиация ВКС РФ, как ныне существующая, так и перспективная. Причем потенциальные покупатели настолько уверены в высоких тактико-технических характеристиках последней, что не видя перед собой конечный готовый продукт, готовы купить его прямо «из коробки», не дожидаясь по примеру западных покупателей многолетней очереди, как это обычно происходит с наукоемкими и безумно дорогими истребителями F-35 производства США. Вместе с тем заинтересованные стороны, в отличие от подобного взаимодействия, точнее его полного отсутствия при сделках с Пентагоном, могут оставлять свои «пожелания и рекомендации» для российских инженеров и конструкторов, которые «по требованию» дооснащают уже готовую конструкцию. Речь идёт о легком истребителе Су-75, оснащаемом однодвигательной силовой установкой.

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Источник фото: Лента

   И по сообщению Ростеха, компании, которые заняты в производстве перспективного образца авиационного вооружения, готовы в «горячем режиме» прислушаться к пожеланиям заказчиков и внести ряд технических изменений в конструкции, не покидая производственных мощностей самим самолётом. Благо такой подход вполне уместен, так как «Шахматист» соответствует всем веяниям в самолетной моде и легко конфигурируется под целый спектр различных боевых задач посредством различных и легко заменимых модулей. А современные цифровые средства значительно облегчают такие операции, резюмировали в Ростехе.  

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   На текущий момент известно о трех «базовых вариантах» боевой машины: беспилотном, одноместном и беспилотном. По ряду косвенных признаков легкий истребитель будет способен показать скорость до 2 чисел Маха с максимальной дальностью полета до 3 000 км. В случае если максимальная дальность для конкретной боевой задачи не важна, то самолёт может подняться в воздух с 7 тоннами различного вооружения.

#ростех #су-75 #су-75 checkmate #checkmate #истребители 5-го поколения
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