В последнее время беспилотная авиация в России развивается семимильными шагами

Предстоящий истребитель Су-75 Checkmate российского производства, относящийся к классу лёгких машин, будет доступен в трёх вариантах. О передовой российской авиационной новинке решило написать милитари-издание "Русское оружие". Так "Шахматист" получит модификации, отличающиеся количеством пилотов, либо их полным отсутствием, став тем самым полностью беспилотным средством. Первые же варианты будут делиться на одноместные и двухместные истребители. Что интересно, "базовой" моделью будет одноместная, относящаяся к классу боевого. Вариант с двухместной посадкой будет учебно-тренировочным самолетом, а версия без экипажа — управляться "старшим братом": тяжелым многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, хорошо известным западной прессе и на полях российской спецоперации на Украине Су-57.





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Источник фото: Rg.ru







Причем для конфигурирования задач и обмена информацией с пилотируемым бортом, выступающим в роли командира, предназначен двухсторонний канал связи, работающий по асинхронному принципу сообщений. А для лучшей защищенности канала и стабильных сигналов, устройство будет оснащено помехоустойчивым криптографическим модулем.

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В качестве двигательной установки планируется установка АЛ-41Ф1С, либо портирование двигателя второго этапа от того же Су-57 — "изделия 30", способных обеспечить тягу до 18 тонн. Для операции сканирования близлежащего пространства Су-75 получит продвинутую РЛС с функцией помехоустойчивости "Жук-МАЭ" с дополнительным АФАР-модулем. Тактико-технические характеристики последнего позволяют находить и идентифицировать цели на удалении до 200 километров, попадающие под определение малозаметных.