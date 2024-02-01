За это отдельное спасибо Валерию Залужному, понявшему ближе к концу осени 2023-го, что успехов украинской армии, не дождаться

Украинское военно-политическое руководство на словах готово осуществить ещё одно контрнаступление, обозначенное в публичных речах как стратегическое. Но эти слова с трибуны и реальные действия не пересекаются с друг другом. В особенности в 2024 году, где украинская армия далеко не та, которой она была в начале предыдущего года: мотивированной, заряженной на успех, щедро подогреваемой всевозможной помощью своими западными союзниками, укомплектованная на 100% мощным ударным кулаком из иностранных танков и другой мощной бронетехники. Сейчас армия, ведомая своими командирами в лице политического руководства Владимира Зеленского, и военного, в лице Валерия Залужного, прошла трудный этап летне-осеннего контрнаступления, в котором лишилась наиболее боеспособных соединений и опытных штурмовых операторов. Как и осталась без мощных механизированных средств в виде танков и БМП. Каким образом украинский Генштаб будет добиваться своих целей не во время активной обороны, а во время масштабного наступления, мало кто из военных специалистов представляет.

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Источник фото: Украина.ру

Такого мнения придерживается военный эксперт Олег Глазунов, обозначивший перспективы ВСУ на 2024 год. По словам специалиста, всё, на что есть силы у украинской армии, это локальный массированный удар только на одном направлении, где при активном желании Запада можно попытаться усилить и подготовить только несколько бригад. И силы всей это армады хватит на удар только на одном из векторов атак. Уже не получится наступать, как в 2023 году, под Артемовском, в Крынках и в Запорожской области. У Украины уже нет столько сил, резюмировал Глазунов.

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И даже в таком случае наступление скорее всего будет носить характер информационной компании, чем настоящего боевого продвижения, заключил рассказчик.