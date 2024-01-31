Красивый жест поддержки, который с настоящим усилением ВСУ не имеет ничего общего

В Пентагоне рассказали об успешном испытании проекта малоразмерных бомб, запускаемых в воздух с поверхности земли, после чего последние продолжают самостоятельный полет к цели. Совершенная аэродинамическая оболочка ударного блока позволяет таким импровизированным бомбо-ракетам пролететь около 150 километров до вероятной цели. Новость о том, что украинская армия получит GLSDB, была озвучена ещё в 2022 году во время публичного заявления официальных лиц Пентагона. А до сего дня новинка проходила испытания, оснащенная усиленной ударной боевой частью. Об этом написало имеющее свои осведомленные источники в центральном офисе американского командования издание Politico. Причем отдельный акцент в публикации делается на то, что у американских военных возникли некоторые сложности во время проверочных работ, поэтому поставка Ground Launched Small Diameter Bomb так затянулась.





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Источник фото: Военное обозрение





Но как заверили в источнике утечки информации, «все проволочки» урегулированы, как и подписан контракт на поставки с соответствующим финансированием со стороны администрации Вашингтона.





Пресс-секретарь Пентагона. Источник фото: Телеграм





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GLSDB относится к классу крылатых снарядов повышенной точности, сконструированный по аналогии с наиболее продвинутыми российскими бомбами УМПК, получивших в качестве средства для следующего этапа, к уже ставшими традиционным баллистическому вычислителю и крыльям, ещё и ракетный двигатель, позволивший на несколько десятков километров увеличить предельную дистанцию атаки. Американский образец в ходе испытаний смог пролететь 119 километров, что на 30 км меньше, чем было предварительно объявлено. Основной навигационной системой в таком комплексе выбрана GPS, которая позволит согласно аналитическим расчетам превзойти в точности даже высокоточные боеприпасы HIMARS.