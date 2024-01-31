На текущий час уже известно об уничтожении пусковой установки IRIS-T и заодно станции слежения германского ЗРК

30 января 2024 года стал новым днём для Харькова, когда сирена воздушной тревоги продолжает свой высокий звон на протяжении нескольких часов, что вполне возможно назвать своеобразным рекордом. Согласно украинским сетевым ресурсам, на Харьковщине воцарилась тревожная и донельзя напряженная обстановка, когда за ракетами вечером, «подтянулись» и знаменитые дроны-камикадзе «Герань» ночью. Очень редкие гости здесь. Но не сегодня.





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Источник фото: Спутник Абхазия







Теперь российская армия наносит упреждающие удары не только глубокой ночью, но и в круглосуточном режиме, просто «перепахивая» военные объекты ВСУ, спрятанные в городе. Накал ударов простой такой, что современные иностранные средства ЗРК просто не справляются с интенсивностью огня с российской стороны, имея порой «несколько пропущенных». Так в Мерефе была уничтожена многомиллионная по стоимости IRIS-T. И как рассказал ТГ-канал «Старшие Эдды», военная удача сопутствовала российским ракетчикам, которые воспользовавшись крайне оперативной информацией от неравнодушных местных граждан, накрыли крайне дефицитный западный комплекс ПВО. За это спасибо ряду информаторов, сдавших места расквартирования иностранных добровольцев, вероятно имевших реальные, а не виртуальные воинские звания одной из стран НАТО: ведь никто не допустит в здравом уме до управления сложнейшим перспективным комплексом ЗРК за 90 млн. долларов местных солдат и офицеров, умудряющихся так «обслужить» немецкий Leopard, что ему после несколько десятков километров уже нужен капитальный ремонт.





Источник фото: Военное обозрение







И снова к Харькову: согласно сообщениям ТГ-канала «Украина.ру», ближе к полуночи на Харьков полетели рои «Гераней», которые после прореживания вечером «Искандерами», почти не встретили организованного зенитного сопротивления с земли и довершили начатый баллистикой разгром уже поздней ночью.





Уничтожение "Геранью" НПЗ в Харьковской области. Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"





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Мощные прилеты подтвердили местный мэр Терехов и руководитель Харьковской области Синегубов. Но что было уничтожено, не раскрыли.