На ошибках учатся – а опыт, как и новый код для программы самонаведения, дело наживное

Иногда даже самое совершенное высокотехнологичное оборудование даёт сбой, порой превращая суровую работу в какую-то злую шутку искусственного интеллекта, своими проказами словно лишний раз напоминающего человеку-оператору о своем «нежелании» достойно действовать, пока передовой алгоритм находится в слегка сыроватом состоянии. С таким случаем на раннем этапе тестирования «в полевых условиях» столкнулся дроновод «Ланцета», оснащенного в соответствии с последними веяниями ударной беспилотной моды модулем самонаведения. И как в этом случае, приведшем к ошибке в идентификации, а в итоге и к досадному промаху, поразив вместо легкобронированной машины ни в чём не виноватый забор.

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Источник фото: Российская газета

Такой случай приключился с перспективным «Ланцетом», потерявшим часть видеосигнала, захваченного неизвестной версией украинского РЭБ. Хотя сам беспилотный аппарат не отказался от выполнения основной миссии, вместо спрятавшейся между кронами деревьев БМП CV9040C, произведенной в Швеции и затем переданной украинской армии, он решил что теперь «БМП», это та самая заборная секция, которую с полной уверенностью и удовлетворением и разворотил.

Правильная цель обнаружена и готова к уничтожению. Источник фото:ТГ-канал "98 гвардейская ВДД"

Как заявил оператор дронов семейства «Ланцет», это не первый похожий случай: пока алгоритм дрононаведения был ранним и сырым, российские «птички» часто ошибались. Но с каждым новым днём отечественное КБ Zala не устает менять алгоритмы в пользу усовершенствования и таких досадных ошибок на передовых позициях с каждым часом всё меньше и меньше.

Промах. Источник фото:ТГ-канал "98 гвардейская ВДД"



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По данным портала Lostarmour, 1000 атак «Ланцетов» в 84% случаев завершились успешным уничтожением наземных целей, выбивая от германских танков Leopard и американских БМП Bradley, до дорогостоящих и редких ЗРК западного производства – IRIS-T и NASAMS.