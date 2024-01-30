А Запад продолжает в обход покупать нефть и газ «неизвестного происхождения»

Российская оборонная промышленность не оглядывается на западные санкции и продолжает в невероятном темпе повышать военный потенциал российского государства. В то же самое время на Западе не понимают как это возможно, но продолжают в обход покупать нефть и газ «неизвестного происхождения», которые, как выясняется, являются сугубо российскими продуктами, просто разбавленными для соблюдения «правил приличия» полезными ископаемыми стран, природные ресурсы которых не попадают под экономические санкции. О непростом пути, но позволившем оборонному сектору РФ преодолеть нажим со стороны противостоящих внешних сил в публикации для шведского телеканала сделал местный эксперт Мартин Краг.

По словам Крага, Москва не обращает внимания на внешнее давление, продолжая «клепать танки и самолёты», словно это не сложнейшие высокотехнологичные устройства, а горячие пирожки, которыми престарелая бабушка с заснеженного рынка продолжает потчевать замерзших, но радостных покупателей.

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Источник фото: Сенсаций.нет

Причем, у Крага есть и объяснение такому «феномену»: во времена существования Советского Союза, последний так же отличался своей самодостаточностью и самостоятельностью, собирающий сам всё - от патронов и автоматов Калашникова, до стратегических самолётов и межконтинентальных ракет.

И, так как Краг настоящий аналитик, он умело манипулирует цифрами и данными: В РФ работает 2 млн. человек, занятых в производстве различного вооружения, которые трудоустроены в различного размера и вида компаниях, которых около 1300. "Чем на это способен ответить Запад?" - риторически вопрошает исследователь.

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А тем временем в зарубежной прессе сокрушаются, что для выхода промышленных мощностей условного Запада на рекомендуемые планы производства, способные в должном количестве обеспечить украинскую армию, потребуется как минимум, два года. Но этих 24 месяцев вряд ли хватит ВСУ, чтобы не отступать дальше к западным границам.