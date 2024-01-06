Появление таких образцов на передовой в стане специалистов ВСУ вызвало грустные мысли

Пока на Западе с утроенной силой рассказывают о среднем российском солдате, облаченном в телогрейку и ватные штаны, идущем обреченно в атаку наперевес со ржавым автоматом, украинские технические специалисты видят совершенно другую картинку. В частности благодаря перехваченному видео с новейшей разновидности ударного FPV-дрона украинская сторона узнала, что бывшие где-то на обочине беспилотных летательных аппаратов ВС России с началом 2024 года стремительно вырвались во флагманы боевой безэкипажной авиации. Причем об этом рассказывает не государственный канал Россия-2, а оппонент в лице инженера ВСУ.

Так, украинский техник получил в свое распоряжение видео, записанное российским FPV-дроном. Причем кадры оказались записаны тем самым машинным зрением с интегрированным автозахватом цели. А сама запись велась при сложных метеоусловиях в темное время суток, где сильно помогал активированный тепловизор.

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Источник фото: IXBT

Со слов волонтера ВСУ, данная технология россиян ещё сильно сырая, но тенденция, замеченная проницательным помощником украинской армии, заставляет его нервничать. Так как до этого в обиходе специалистов считалось, что украинские инженеры на 3 шага впереди россиян по части БПЛА-строения.

И как подытожил взволнованный российский оппонент, беспилотники с прекрасно работающим машинным зрением «захватят» военное будущее, причем очень скоро, а российский дрон уже сейчас может просто забыть про украинский РЭБ благодаря вышеописанной функции. А работающий тепловизор заставит бояться российских неожиданных атак ещё и ночью.

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Ранее первопроходцами в мире автозахвата цели и её последующей моментальной атаке стали те самые «Ланцеты».