Та самая украинская деиндустриализация не во сне, а наяву

Украинская армия ввиду полного неуспеха на передовой решила продемонстрировать свои достижения иным способом: для атаки было выбрано гражданское предприятие. Причем находящееся в глубине России. Так целью для атаки выступил нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. По городу были запущены четыре однотипных дрона.

По свежей информации запуск ударных БПЛА оказался безрезультатным – три беспилотных аппарата не добрались до одного из крупнейших в России НПЗ, а один, долетев до территории завода, был подавлен направленным сигналом РЭБ и упал рядом с комплексом гидрокрекинга.

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Источник фото: news.ru





По словам авиационного эксперта Алексея Леонкова, военно-политическое руководство Украины имеет большое желание атаковать куда более удалённые и важные цели на территории РФ, расположенные в Сибири. Но скромные технические возможности украинских инженеров позволяют им «засматриваться» лишь на цели, расположенные от Украины на удалении до 3000 километров. Как например завод в Ярославле.





ТГ-канал "Оперативные сводки"







Чтобы дрон пролетел куда больше, его необходимо переоборудовать в реактивную версию – сама Украина с этим техническим заданием справиться не может. Но даже для атак по приграничным территориям ей всячески помогают консультанты из США и Великобритании. Причем первые оснащают украинские ударные БПЛА спутниковым оборудованием Starlink, способным конфигурировать полетное задание в режиме реального времени на удалении до 1500 км.





ТГ-канал "Оперативные сводки"





Для прорыва таких БЛА через границу организуются обстрелы передовых позиций ВС России, чтобы перегрузить прикрывающие наземные войска «Панцири», как раз в момент работы таких на предельно малых высотах ВСУ и запускают тихоходные планеры с широкими и большими крыльями, обладающие хорошими аэродинамическими характеристиками, но плохим изяществом форм.









ТГ-канал "Военный Осведомитель"





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По ряду косвенных предположений, такие «птички» есть ничто иное, как кустарное творчество украинских специалистов, ввиду массовых и постоянных ударов ВКС РФ, вынужденных перейти на «домашнее производство».